Eric Brancherie, directeur photo pour NextRadio (BFMTV, RMC) et les équipes de Red Bee Media – Ericsson (intégrateur), ont fait confiance à ESL pour équiper en lumière l’intégralité de leurs nouveaux plateaux avec plus de sept-cents projecteurs, quatre-vingt-dix asservis, soixante moteurs, et quelques kilomètres de structure, de distribution électrique et de rideaux d’incrustes. ■