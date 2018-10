FORMATION CONSOLE CHIMP 300 DE INFINITY

Highlite déplace son académie chez Oliverdy, centre de formation situé à Saint-Quentin-en-Yvelines. La formation est destinée aux professionnels du spectacle, aux concepteurs et régisseurs lumières, techniciens et pupitreurs. Toute personne expérimentée dans le domaine du spectacle, théâtre ou événementiel est également bienvenue. Le formateur, Alexandre Roy, fort de ses quinze années d’expérience en lumière, a construit un programme complet.

A l’issue de la formation, vous serez capable de programmer, éditer et piloter votre propre show lumière ! Après celles de septembre et octobre, la dernière session est prévue les 12 et 13 novembre. Oliverdy est un organisme agréé AFDAS ou tout autre OPCA, vous pouvez donc bénéficier d’un financement total. Ne tardez pas à vous inscrire ! ■