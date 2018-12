FREEVOX VARI-LITE

Le VL10 (photo) était la grosse nouveauté. Cet hybride dispose d’une lampe dédiée Philips à arc court de 550 W, un zoom de 2-48 avec CMY et 26 kg sur la balance, annonçant 28 000 lumens. Une roue de cinq effets assez originaux en plus d’un équipement complet en font une machine intéressante. Toujours présent, le VL2600 est un profile alimenté par une LED blanche de 550 W pour une masse de 32 kg avec un équipement très complet en plus des couteaux CMY, CTO, et deux roues de gobos. Le VL6000 est un produit atypique au look unique, équipé d’une lampe 1500 à arc. C’est un beam avec un diamètre de faisceau gigantesque. ■