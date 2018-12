Cette année, la nouveauté du distributeur français des machines à fumée Antari est la HZ1000 (photo), une machine à compresseur, sans corps de chauffe et sans CO2, économique et ne nécessitant aucun entretien. Egalement, une gamme FT pour Fire Training intéressante, destinée plutôt au marché de la sécurité professionnelle mais dont un produit pourrait bien être utilisé dans le spectacle : la FT20, une petite machine à fumée sur batterie. On adore ! ■