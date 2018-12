Des asservis chez Kinesik avec la KW4007, une lyre wash de sept LEDs de 40 W RGBW avec un zoom de 5-60 et bientôt une grande sœur de 19 x 40 W ! Le K Beam est un petit beam à LED de 100 W léger et vif avec pan-tilt infini. Le K Spot 330 possède une LED blanche de 300 W et est le spot de la gamme avec CMY et roues de gobos, zoom, focus. Le KMTX25 est une matrice 5 x 5 sur lyre dotée de LEDs de 40 W, avec un zoom de 5-60 et un pan-tilt infini. Kinesik produit aussi des découpes et PC de 450 W de LEDs avec un blanc ajustable entre 2 700 et 7 500 K. L’Holo 3D (photo) est ce qui aura retenu le plus notre attention. Il s’agit d’un système très accessible et qui permet de faire des hologrammes même dans un environnement très lumineux sur une base de « ventilateur » quatre branches équipées de LEDs pour un diamètre de 56 cm. La K Line est aussi intéressante car elle est bien placée en termes de prix. C’est une barre vidéo de 1,9 mm de pitch disponible en 12 cm x 8 cm ou 80 cm x 8 cm. ■