HIGHLITE INFINITY

Infinity présentait sa gamme Spirit of Robert Juliat : le TF300 (photo), un fresnel avec zoom motorisé, le TS300, une découpe, et le TS 260C7, une découpe sur un moteur de six couleurs LEDs. Ces produits haut de gamme à objectifs interchangeables disposent tous de connecteurs très nombreux et de plusieurs modes (Tungstène, HSE, CMY, et un mode Théâtre avec soixantequatre présets proposant les principales teintes utilisées dans ce domaine). Infinity présente sa gamme de Spot Furion qui sera disponible en janvier prochain. Trois spots étaient présents au salon : le 150, le 350 et le 550, ce dernier étant un profile, tous sur des moteurs LEDs. ■