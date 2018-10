MISE À JOUR DU PROCESSEUR NEWTON

Outline annonce une évolution majeure du logiciel. Cette version 0.76, accompagnée de la 1.6 pour le logiciel de contrôle, ajoute en plus des quatre existantes deux couches de filtre à réponse impulsionnelle infinie (IIR) sur chaque canal d’entrée et de sortie : un IIR et un all pass, tous deux avec affichage de la phase. D’autre part, les canaux de sortie peuvent aujourd’hui être groupés, une fonction « flat » globale est disponible et il est possible de créer des liens temporaires entre canaux d’entrée et de sortie. Pour terminer, une fonction de « copier/coller » permet de transférer les paramètres d’un Newton à un autre. A télécharger sur l’App Store. ■