IMAGINE DRAGONS ET ADAMSON ENFLAMMENT LE ZÉNITH À NANCY

C’est à l’amphithéâtre en plein air du Zenith à Nancy que vingt-cinq mille personnes ont assisté au concert des Imagine Dragons. De la pop au rock, passant des guitares acoustiques aux guitares électriques et envoyant leurs riffs rageurs, les Imagine Dragons ont joué un set assumé et percutant. Enfin, c’est sous une pluie de confettis que s’achevait le show, juste avant que la chanson « Next To Me » ne soit entonnée par le public. Avec également une totale réussite sur le plan technique, pour lequel MPM a déployé un système Adamson composé de trente-six E15, vingt-quatre E12, trente S10, six S119, cinquante-six E119 et six E219. ■