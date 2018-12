Vous voulez une cité du son à Paris ? Dites-le fort mais surtout vite !

Retenu parmi les quatre finalistes de l’appel à projet pour la réhabilitation de l’ancien transfo électrique situé à Paris dans le 11ème arrondissement, le projet MurMure (9 000 m2 pour le son et les gens qui le font) a déjà recueilli quatre mille trois cent signatures alors qu’il en faudrait au moins cinq mille, et ce avant le 14 décembre 2018. S’il voit le jour, MurMure comprendra des studios d’enregistrement, une rue intérieure avec bar et restaurant audiophile, artisan luthier, boutiques spécialisées, ainsi qu’un vaste espace de travail partagé pour les acteurs de la profession. De quoi redonner le sourire au monde de la musique qui en a bien besoin ! Pour en savoir plus, c’est ici !

Signez, relayez, partagez, et n’hésitez pas à donner les raisons de votre soutien !

Le lien à relier :

https://www.change.org/p/ville-de-paris-faites-du-bruit-pour-murmure-un-lieu-in%C3%A9dit-d%C3%A9di%C3%A9-au-son-au-c%C5%93ur-de-paris-f146651a-77ea-42b4-a603-0fcce79a8dbf■