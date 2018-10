INTERFACES UNIVERSAL AUDIO APOLLO X EN THUNDERBOLT 3

Déclinée en Apollo x6, x8, x8p et x16, cette gamme d’interfaces audio haut de gamme offre une conversion A/N et N/A 24 bits/192 kHz de très haute qualité et une nouvelle conception du circuit analogique qui atteint une dynamique de 129 dB. Le processeur HEXA Core et ses six DSP ont une puissance de traitement supérieure de 50 % à celle des modèles précédents, facilitant le mixage dans Pro Tools, Logic, Cubase, Ableton Live et les autres principaux séquenceurs audio logiciels, ainsi que le monitoring en surround 7.1. Les deux ports Thunderbolt 3 rétro-compatibles avec les Mac équipés en Thunderbolt 1 et 2 permettent de combiner jusqu’à quatre Apollo et six équipements UAD-2. Les tarifs s’échelonnent entre 2 000 et 3 500 € TTC. ■