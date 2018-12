PROJECTEUR PROFILO LED 200 BLANC CHAUD 3 200 K

Pour faire suite au succès des découpes Profilo LED 80, DTS poursuit le développement de ses projecteurs type théâtre avec la Profilo LED 200. C’est une découpe légère et puissante, montant une source LED de 200 W dotée d’un fort IRC. La Profilo LED 200 est disponible en blanc chaud 3 200 K, blanc neutre 4 000 K, blanc froid 5 600 K, blanc variable 2 700 à 6 500 K (DTSDEC200VW) et en full RGBW (DTSDEC200FC). Silencieuse et d’une grande précision, elle trouvera sa place en théâtre et en TV, comme en événementiel ou sur les tournées et concerts. Comme tous les produits de la marque, la Profilo LED 200 est conçue et fabriquée chez DTS en Italie, et garantie trois ans. ■