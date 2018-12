LA B.S. – Astera

Revendeur, grossiste et aussi point relais de notre magazine, La B.S. distribue en exclusivité la marque allemande Astera, spécialisée dans l’éclairage étanche et autonome, et certifiée IP 65. Le Titantube est un tube en polyuréthane contenant seize segments de LED pour une puissance totale de 72 W, ouvrant à 180°, matriçable de différentes manières, soit en DMX, DMX wireless ou format CRMX-Lumen radio, ou via un petit boîtier Astera Box (en option) permettant de piloter les tubes sur un smartphone Apple ou Android. ■