C’était la présentation officielle française du T1 (photo), un spot destiné au marché TV et développé avec le concours du directeur photo de télévision Frédéric Dorieux. Les spécificités de cette machine sont un IRC au-dessus de 93, mais surtout, elle est ajustable via DMX ce qui est unique à ce jour sur le marché. Elle possède un zoom 7-49 et un blanc ajustable de 2 700 à 8 000 K, un moteur LED RGBAL de 550 W pour seulement 24 kg. Le super Spikie est une version du Spikie plus grosse et plus puissante, gardant malgré tout son pan-tilt infini, équipé d’une LED de 250 W et pesant 18 kg. Quant au Robospot, il a vu son soft mis à jour, permettant désormais de piloter plusieurs fixtures en simultané, avec plus de précisions qu’auparavant grâce à un système de calage plus rapide et précis. Egalement au menu, l’ajout de rappel de couleurs par préset tactile. A noter que le T1 sera bientôt disponible en version Robospot avec caméra embarquée. ■