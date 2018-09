LE CALCUL D’UN PRIX HT OU TTC POUR LES NULS !

Avec le convertisseur proposé par service-public.fr, vous deviendrez l’as de la conversion d’un prix Hors Taxes (HT) à partir d’un prix Toutes Taxes Comprises (TTC) et inversement. Vous pourrez ainsi calculer les prix selon les principaux taux de TVA applicables en France métropolitaine, Corse et Guadeloupe/Martinique/Réunion. Gratuit et accessible à l’adresse : www.service-public.fr/simulateur/calcul/convertisseurPrixHTouTTC