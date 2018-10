RTS ANNONCE LE BP-6000, UN BOÎTIER-CEINTURE UNIVERSEL

Le BP-6000 est un boîtier ceinture deux canaux, qualifié d’universel car il peut être utilisé aussi bien en symétrique avec le système Audiocom de RTS qu’avec tout autre système Partyline tiers analogique asymétrique (Clear-Com, ASL, TECPRO, etc.). Conçu pour une utilisation professionnelle et pour répondre aux besoins spécifiques des productions broadcast à positions utilisateurs fixes, il permet de parcourir de grandes distances sans nécessiter d’équipement supplémentaire tel que des répéteurs. Le BP-6000 est disponible avec des connecteurs casque XLR à quatre broches mâle offrant un choix de casques (microphone dynamique et électret pris en charge) et Switchcraft à six broches pour les connexions loop et ligne. ■