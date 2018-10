SÉCURITÉ INCENDIE : BOSCH DÉVOILE SA GAMME PAVIRO

Conçu pour les applications de sonorisation d’évacuation de petite et moyenne taille, ce système directement fonctionnel offre deux versions, permettant de sonoriser de six à dix-huit zones pour une puissance totale allant de 500 à 1 500 W en mode deux canaux (voix et musique), avec douze à trente-six départs haut-parleurs. Avec l’association du protocole de routage DSR (Dynamic Source Routing) et de la commutation d’entrée d’amplificateur intelligente, il est possible de mettre jusqu’à quatre systèmes en réseau via IP. Ces solutions certifiées EN 54-16 sont préassemblées et configurées pour un déploiement rapide sur la baie de sonorisation et permettent de diffuser des appels vocaux, de la musique d’ambiance ou encore les alertes en lien avec les systèmes incendie. ■