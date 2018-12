« PROFESSION ENTREPRENEUR DE SPECTACLES », 10E ÉDITION

Utile aux tourneurs, producteurs, diffuseurs, agents artistiques, managers, organisateurs occasionnels et à la nouvelle génération d’acteurs culturels, ce guide métier détaille les pratiques légales, sociales, fiscales, organisationnelles et structurelles nécessaires à la création, la production et la diffusion du spectacle vivant. Les évolutions réglementaires en vigueur au 1er septembre 2018 y sont intégrées, notamment les dispositions concernant les pratiques amateurs, les réformes du droit du travail, le décret bruit, le projet de réforme de la formation professionnelle. Profession entrepreneur de spectacles de Philippe Audubert (Éditions IRMA). ■