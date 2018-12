RÈGLEMENTS AMIABLES DES CONFLITS

La voie judiciaire n’est plus la seule solution pour résoudre les contentieux entre professionnels. En effet, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir au système du règlement à l’amiable plutôt qu’à une procédure judiciaire. Ce mode de résolution de conflits est multiple puisque selon les cas, il sera possible de recourir à la médiation, ce qui permettra de régler le désaccord sans saisir la justice, à la conciliation, par la conclusion d’un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers, et à l’arbitrage, un mode de justice privé et payant via la conclusion d’une convention ■