QSC SYSTEMS

QSC présente une gamme de produits pour la diffusion de musique d’ambiance ou d’annonces comprenant des mélangeurs multizones (MP-M), des contrôleurs muraux attrayants (MP-MFC), des amplificateurs multicanaux configurables (MP-A), des enceintes SUB/SAT de la série AcousticDesign, ainsi que des applications de configuration et de gestion pour simplifier la mise en œuvre et l’utilisation du système (MP Install et MP Manage). Disponibilité en juin 2019. ■