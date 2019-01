Ingénieur du son réputé et responsable du son sur de grandes productions, Stéphane Pelletier vient renforcer les équipes de DV2. Basé sur la plateforme DV2 à Roissy, il mettra ses compétences et son expérience au service des prestataires et des utilisateurs pour les projets touring et installation et particulièrement pour les systèmes Adamson. ■

Stéphane Pelletier : 07 70 26 75 93 – spelletier@dv2.fr