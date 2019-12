Technicien du spectacle h/f

La Communauté d’agglomération du Boulonnais Dotée d’un patrimoine riche de tradition maritime et d’une qualité de vie qu’offre la diversité de son territoire, premier port de pêche français, premier centre européen des produits de la mer, premier musée de mer en Europe avec Nausicaa, recrute selon les conditions statutaires.

Sous l’autorité directe du Responsable du service Culture, vous intégrerez l’équipe du parc scénique de la CAB où vous serez principalement chargé(e) des missions suivantes :

– Encadrement de l’équipe (4 agents) : planification et organisation du temps de travail, recrutement des compléments d’équipe, …

– Coordination technique des événements organisés par la CAB (service culture et Conservatoire du Boulonnais)

– Aide à la décision et planification des interventions dans les communes

– Gestion du parc de matériel : entretien, contrôle, renouvellement, …

– Expertise technique en lien avec un projet de salle de spectacles porté par la CAB.

Rompu(e) à l’encadrement, doté(e) d’un bon relationnel, vous possédez une bonne connaissance du matériel du parc scénique (GMA2, GMA3, PM5D, CL5, …) et faites preuve de polyvalence technique. Vous connaissez la réglementation de base en matière de marchés publics, les logiciels et matériels informatiques spécialisés, les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail (notamment travail en hauteur, habilitations électriques, conduite d’engins – permis poids lourd souhaité). Une expérience dans ce domaine est souhaitée.

Conditions d’exercice :

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des contraintes d’organisation des spectacles (nuits, week-ends).

Poste à pourvoir le 01 02 2020.

Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite, CV avec photo, au plus tard le 15 janvier 2020, à Monsieur le Président de la Communauté – 1 Boulevard du Bassin Napoléon – BP 755 – 62 321 Boulogne-sur-Mer cedex

ou par courriel : contact@agglo-boulonnais.fr ■