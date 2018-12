UN PASS CULTURE POUR LES JEUNES ?

En test pour le moment dans cinq régions en France et aux Dom, le pass culture a pour objectif d’inciter les jeunes à fréquenter des lieux artistiques et à acquérir des biens culturels. Destiné à ceux qui ont 18 ans en 2018, le pass est crédité d’une somme de 500 €. Après inscription sur le site pass.culture.fr, il s’utilise via l’application mobile géolocalisée permettant de voir toutes les offres existant dans son voisinage. Question choix, tous les domaines sont couverts, des cours d’expression ou de pratique artistique au spectacle vivant, en passant par la presse et les métiers d’art, il y a pour tous les goûts. Objectif : 800 000 jeunes de 18 ans pourront profiter à terme de cette mesure. ■