Son et image immersifs XXL avec Nexo Depuis quelques mois, le Dôme des Invalides reprend vie en accueillant l’expérience immersive Aura, alliant mapping vidéo, lumières et musique. Le son immersif à 360° signé Nexo est à la hauteur des enjeux et de la majesté du site, et se joue des obstacles acoustiques et des contraintes d’installation… Depuis septembre 2023 se déploie à Paris, plusieurs soirs par semaine à la tombée de la nuit, un spectacle immersif vidéo/lumières et son : « Aura Invalides ». Une création originale sublimant le Dôme,...