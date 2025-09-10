Chinese Man en festival
La ChamSys de Drichos aux manettes La tournée 2024-2025 de Chinese Man est l’occasion pour ce collectif de faire le point sur les vingt ans du groupe avec l’album We’ve Been Here Before. Pour marquer l’événement, leur éclairagiste Drichos propose une scénographie riche de sens aux manettes de sa ChamSys MQ500, opportunité pour nous d’échanger avec lui sur ses choix artistiques et les contraintes liées aux festivals. Notre reportage s’est déroulé sur deux dates. Programmés au festival Fête du Bruit de Saint-Nolff (Morbihan), les Chinese Man...
Festivals marocains
Un accueil aux ambitions internationales D’un point de vue diplomatique et économique, le Maroc et la France entretiennent des relations étroites de longue date. Cela vaut pour la prestation technique en spectacle et événementiel, domaines dans lesquels, forts de parc d’équipements aux standards internationaux et du soutien de distributeurs impliqués, les prestataires et techniciens marocains deviennent chaque jour plus autonomes. Pour mieux comprendre cette évolution, nous avons traversé la Méditerranée pour nous rendre à trois événements :...
Mia Mao, Paris 19e, Le club au son XXL
40 caissons de graves à double 21’’, deux lignes de quatre enceintes cardioïdes huit voies, plus de 30 enceintes d’appoint, près d’1 MW d’amplification, un couloir d’accès assurant 60 dB d’atténuation… Bienvenue au Mia Mao, un club parisien d’exception où tout est superlatif. Inauguré par un set de Laurent Garnier le 17 janvier 2025, le Mia Mao met la barre très haut. Cette ancienne halle aux cuirs de 3 000 m² héberge un système de sonorisation très original conçu sur mesure par l’acousticien David Rousseau (Solution 63 Hz). L’objectif était...
ALP Group, Flight-cases et housses sur mesure
Il aura fallu un peu de temps et l’initiative de fabricants et prestataires pour que flight-cases et housses de protection dépassent leur rôle d’accessoires, à la fois indispensables et un peu méprisés, destinés uniquement à prendre la poussière et les coups à la place de l’équipement . Aujourd’hui, flights et housses deviennent une véritable extension du matériel, participant à son image et jouant un rôle ergonomique de plus en plus sophistiqué. Pour en savoir plus sur les flight-cases et housses 2.0, nous nous sommes rendus au Portugal,...
DeepStereo Upmixer, Plug-in d’immersion binaurale
Les outils liés à l’immersion sonores fleurissent en nombre ces temps-ci. Alors pourquoi présenter celui-ci en particulier ? Parce qu’il est développé par une société française et en collaboration avec des chercheurs, étudiants et professionnels du son de l’Hexagone. Est-ce un atout suffisant pour se distinguer des autres propositions ? C’est la question à laquelle nous allons essayer de répondre, tout comme nous allons aussi éclairer la notion de« binaural ». Au départ donc, il y a la société Music Unit qui existe depuis plus de 20 ans et...
Audio 3D #5 – L’audio orienté scène
Après avoir détaillé les principes de l’audio orienté canaux et objet, intéressons-nous à un autre type de contenus 3D dits « orienté scène sonore ». Nous allons voir qu’ils présentent des vertus inédites et complémentaires de celles des sons canaux et objets. Les sons orientés scène proposent en effet une approche universelle et manipulable de l’espace sonore. L’audio orienté scène repose sur une représentation à 360° de l’espace sonore. Elle se présente sous des formats indépendants du système de diffusion sonore utilisé. Contrairement aux...
Programmation #11 – Organiser sa consolepour un concert à la volée
Épisode 11 : Ou comment éclairer un groupe que l’on ne connaît pas Dans le dernier numéro, nous avons parlé des outils indispensables pour organiser sa console en théâtre, univers de la préparation et du peaufinage par excellence. Aujourd’hui, c’est une autre facette de la lumière que nous allons étudier : celle de l’imprévisibilité et du vite fait bien fait, à savoir le concert à la volée, dénommé busking outre-Manche. C’est parti, pas de temps à perdre ! Peut-être devons-nous définir la notion de busking : il s’agit d’éclairer un concert,...
Le SAV Claypaky en France
Claypaky – Dimatec, un partenariat de longue date En France, Claypaky est synonyme de Dimatec, une entreprise française qui distribue la marque italienne depuis plus de 20 ans et qui fête cette année ses 35 ans d’existence.20 ans de distribution, 20 ans de support technique, de gestion des flux de pièces détachées et bien sûr, 20 ans de maintenance. Voyons ensemble ce que nous pouvons attendre de toutes ces années d’expérience. Claypaky est créée en 1976, en Italie, par Pasquale Quadri et lorsque l’entreprise italienne s’implante en France en...
Strobe-Wash, Luxibel Aurora Blast
Explosion de lumière Chez Luxibel, on a dû se dire qu’il manquait un strobe/wash (projecteur très à la mode en ce moment) au catalogue. La marque a donc concocté deux références : Aurora, un wash composé de 32 LEDs de 40 W, et Aurora Blast, même format mais avec 22 LEDs et au centre, un imposant crayon de strobe en blanc froid. Alors, quid de ce dernier ? Est-ce un projecteur classique destiné à se noyer dans la masse des références équivalentes ? Allons voir ça. Aspect extérieur En réalité, la présentation liminaire n’est pas terminée....
Meyer Sound Ultra-X80
Une enceinte haut de gamme puissante, amplifiée, large bande La série d’enceintes Meyer Sound Ultra-X se décline en trois modèles. L’Ultra-X20 (2019), l’Ultra-X40 (2022), et l’Ultra-X80 (2025). Dernière arrivée, et la plus musclée d’entre elles, l’Ultra-X80 complète cet ensemble d’éléments point source. Elle est pensée comme un système principal de forte puissance, couplé si nécessaire aux unités sub-grave LFC recommandées – 750-LFC, 900-LFC ou 2100-LFC (non testées ici). Présentation générale Le kit faisant l’objet de ce test se compose...
Lyre, Ayrton Mamba
Beam ultra-venimeux Après Cobra et Cobra2, deux beams laser très bien reçus par les éclairagistes, Ayrton nous gratifie du Mamba. Évolution énervée des références précédentes, positionnées dans l’entrée de gamme 3 du fabricant, notre machine intègre quant à elle la série 6. Au programme, un beam extrême très généreux dans sa proposition. Allons donc affronter ce dendroaspis, ou Mamba en langage commun. Quand je dis « énervé » en introduction, il ne s’agit pas un argument marketing. Ayrton nous propose un projecteur laser consommant jusqu’à...
SHURE SLXD4DANE
Un p’tit truc en + L’année 2025 est riche en nouveautés dans le monde des systèmes HF, et les produits d’entrée de gamme ne sont pas en reste : ils continuent de bénéficier des avancées technologiques. Shure nous propose une nouvelle version de son récepteur 1U de la gamme SLX-D, désormais dotée d’un petit « + » en fin de nom. Ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations que nous allons passer en revue, notamment sur le plan des fonctionnalités. PREMIER COUP D’ŒIL La face avant du SLXD4Q+ est organisée en deux blocs parfaitement...