Il aura fallu un peu de temps et l’initiative de fabricants et prestataires pour que flight-cases et housses de protection dépassent leur rôle d’accessoires, à la fois indispensables et un peu méprisés, destinés uniquement à prendre la poussière et les coups à la place de l’équipement . Aujourd’hui, flights et housses deviennent une véritable extension du matériel, participant à son image et jouant un rôle ergonomique de plus en plus sophistiqué. Pour en savoir plus sur les flight-cases et housses 2.0, nous nous sommes rendus au Portugal,...