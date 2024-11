Compacte et polyvalente Allen&Heath, fabricant à l’histoire prestigieuse – on peut citer entre autres les consoles utilisées en concert par des groupes légendaires tels les Pink Floyd – propose maintenant une large gamme de consoles numériques.La nouvelle série Avantis est la déclinaison en modèles réduits des grosses consoles dLIVE. Elle propose deux références : la Avantis et la Avantis Solo. Les équipes d’Algam ont mis à notre disposition le plus compact modèle de la gamme, la Avantis Solo. Cette dernière étant physiquement moitié...