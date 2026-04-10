Diffusion du Yoyo
Système universel signé Adamson Le Yoyo est un lieu situé au sein du Palais de Tokyo, à Paris.La programmation y est diverse, alternant événements scéniques contemporains et expérimentaux, soirées DJ, et privatisation du site pour des cocktails, conférences, conventions, lancement de produits, etc. L’atmosphère y est underground et brut de béton, et le système de diffusion a été récemment remplacé. Situé avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement de Paris, le Palais de Tokyo a été bâti pour l’Exposition universelle de 1937. Sa...
Applications ABLETON LIVE
Un univers de création Présent sur de nombreuses scènes mais aussi en clubs ainsi qu’en création musicale, Ableton Live propose une palette pour ainsi dire infinie d’outils de production et de gestion de la matière sonore, d’autant plus performants lorsqu’on associe l’application à des interfaces utilisateur, qui existent aussi sur smartphones et tablettes. L’application Ableton Live est un séquenceur qui a vu le jour en 2001. Disponible pour Mac OS et Windows, Live a été conçu en tant que séquenceur pour la composition et l’enregistrement....
Interface asservis et consoles – #3 Manipuler la couleur
Dans le tuto précédent, nous avons exploré les différents systèmes colorimétriques existants dans les projecteurs asservis. Nous allons désormais nous pencher sur les interfaces proposées par les fabricants de console permettant de définir notre couleur en toute sérénité. Manipuler la couleur Il faudrait peut-être parler maintenant de ce que l’on attend de nos consoles et appareils d’éclairage quand on parle de couleur. Comme toujours, il y aura des variations selon le domaine dans lequel on travaille, les DJs seront moins exigeants que les...
Technologies de transmission vidéo, #6 : l’AVoIP et le NDI
Jusqu’ici, nous nous étions penchés sur les liaisons « point à point » – SDI, HDMI, DisplayPort, HDBaseT – où un simple câble permet la transmission vidéo entre un émetteur et un récepteur. Mais dès les années 1990, une alternative émerge : l’utilisation des réseaux IP pour transporter des flux vidéo en temps réel. Parmi ces technologies, le NDI s’impose comme une référence dans l’univers proAV. Naissance d’une idée Née en 2010 chez Newtek, la technologie NDI (Network Interface Device) répondait à un besoin simple : sortir la vidéo du modèle...
LEWITT MTP5
Lewitt en live La marque Lewitt a été fondée en 2009 par Roman Perschon à Vienne, en Autriche. Elle est spécialisée et reconnue pour ses micros de studio,de scène et de streaming. Quel est son nouveau modèle MTP5 ? Quelle place occupe-t-il dans la gamme Lewitt ? Quelles en sont les caractéristiques ?À quel usage est-il destiné ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet article. Présentation générale Le packaging est tout à fait classique. La boîte en carton contient une plaquette « Quickstart Guide » qui indique également...
Starway Roma WET
Simple et efficace Le ServoColor 4K de Starway est un best-seller. Wash 19 x 15 W à petit prix, il était présent depuis 2016 dans le catalogue de la marque. Mais il était temps de le remettre à jour, et c’est le Roma WET qui prend le relais, projecteur encore une fois nommé d’après une voiture de l’écurie au cheval cabré. 19 x 20 W, RVBL, IP65, plus d’amplitude de zoom… le cap est tracé, le test peut démarrer ! Découverte Loin des washs complexes que l’on peut voir régulièrement, Roma WET est un projecteur simple, mais en apparence seulement,...
Fohhn Scale-1 PoE+
Une enceinte colonne large bande, amplifiée, alimentée via PoE+ Fohhn décline sa série d’enceintes colonnes compactes Media Scale en deux modèles, la Scale-2 et la Scale-1 PoE+. Ces éléments point source au design élégant ont l’avantage d’être discrets et intégrables facilement en tous lieux où la sonorisation de proximité est nécessaire.La Scale-1 PoE+, pourvue d’un module Dante, embarque DSP et amplification classe D propriétaire Fohhn (Pure Path Digital PWM). Présentation Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes...
ETC GigaPix
Un wash pour les gouverner tous ? Avec MegaPix et GigaPix, ETC ambitionne de réconcilier les mondes de la prestation et du théâtre, rien de moins. Ces projecteurs wash IP54 promettent en effet des effets pixels sans sacrifier la qualité de la couleur ni le silence d’utilisation. En un mot, tout est fait pour plaire au plus grand nombre. Reste à passer tout cela au crible de notre protocole de tests pour vérifier ces assomptions. Découverte Ce qu’on ne pourra jamais enlever à ETC quand il s’agit de sa gamme « effets » de projecteurs, c’est de...
Elokance Tower 12
Une colonne au prix contenu Vous connaissez déjà la marque Elokance que nous avons maintes fois testée dans ces pages. Elle propose des produits avec de bonnes surprises, bien placés sur le plan tarifaire et aux performances plutôt satisfaisantes. Elokance possède plusieurs gammes de systèmes colonnes : les e-slim, les line et la Tower qui nous intéresse aujourd’hui. Cette dernière est déclinée en Tower 12 et 18. Nous allons mettre à l’épreuve la plus petite version des deux. Présentation Le système se compose classiquement d’un caisson de...
Ayrton MagicDot Neo
Petite boule d’énergie Si l’on me demande quel projecteur d’Ayrton m’a le plus marqué, je dis sans hésiter MagicDot-R. En 2015, ce petit beam avait fait sensation grâce à une vidéo devenue virale présentant une matrice de 144 unités, sur un design de Stéphane Migné. Aujourd’hui, Ayrton nous en propose une revisite en la présence du MagicDot Neo, machine qui veut, sur le papier, en améliorer tous les aspects. Présentation MagicDot-R était un petit projecteur innovant, avec comme particularité un design compact avec tête intégrée, une rotation...
HEDDphone D1
Le son HEDD sans AMT La firme berlinoise HEDD est reconnue pour son usage maîtrisé du Air Motion Transformer, transducteur ultrarapide qui amplifie les mouvements de l’air à la façon d’un soufflet d’accordéon. On le trouve en tweeter dans ses enceintes de monitoring et en version large bande dans les casques HEDDphone TWO et TWO GT. Pour la première fois, la marque renonce à l’employer au profit d’un diaphragme conventionnel mais réalisé en thin-ply carbon, une première mondiale. Le HEDDphone D1 est l’aboutissement d’une recherche sur...