Lewitt en live La marque Lewitt a été fondée en 2009 par Roman Perschon à Vienne, en Autriche. Elle est spécialisée et reconnue pour ses micros de studio,de scène et de streaming. Quel est son nouveau modèle MTP5 ? Quelle place occupe-t-il dans la gamme Lewitt ? Quelles en sont les caractéristiques ?À quel usage est-il destiné ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet article. Présentation générale Le packaging est tout à fait classique. La boîte en carton contient une plaquette « Quickstart Guide » qui indique également...