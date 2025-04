On tour since 1943… Créée en 1942 aux États-Unis, le spectacle de patinage artistique Holiday On Ice tourne dans le monde entier. Et ce fut le cas dès 1950 en France. C’est le spectacle No Limits qui se produit actuellement dans 14 villes de l’Hexagone, avec une équipe réunissant 25 nationalités et une moyenne d’âge de 32 ans. À l’instar d’autres célèbres formats anglo-saxons, Holiday on Ice est toute l’année sur la route, plusieurs troupes se divisant le monde. La France fait partie de la tournée dite Europe, qui regroupe l’Hexagone, les...