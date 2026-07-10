Technologies de transmission vidéo #9
EP 9 : IPMX Dans l’épisode précédent, nous avons vu pourquoi la norme ST-2110 s’est imposée à la suite du SDI sur IP pour les projets broadcast. Pourtant elle n’est pas acceptée dans le monde proAV à cause de sa complexité et de certaines carences. L’industrie s’est attaquée au problème pour apporter une solution : IPMX, construit sur les fondations du ST-2110 et qui a pour ambition de s’imposer comme successeur du HDMI pour l’IP. Origine de l’IMPX L’AIMS (Alliance for IP Media Solutions) a été créée en 2016 avec pour mission d’accélérer la...
Les micros intelligents
Aller plus loin que la membrane Des références dans le milieu ont imposé leur souveraineté par leur efficacité, leur simplicité ou leur robustesse. Certaines, comme le SM58 ou le U87, sont pourtant apparues il y a plus de 60 ans !Il semble aujourd’hui complexe de révolutionner ce secteur. Le développement de solutions numériques au début des années 2000 fut l’un des derniers grands pas franchis. Avons-nous, depuis, réellement innové ? Pendant des décennies, l’innovation des microphones professionnels était portée principalement par des...
Nicols UltraFrost Bar
Barre de LEDs glaciale Après l’essai du Fresnel Scena 600, Nicols nous propose aujourd’hui en test sa barre UltraFrost. Au menu, des LEDs RVB et d’autres blanches, du pixel mapping, un générateur d’effets complet, des solutions d’accastillages intelligentes, une construction IP65 et enfin, grande nouveauté cette année sur ce type de projecteurs, un frost électronique. Alors qu’est-ce qu’on attend ? Découverte Elles sont loin, les barres de 12 LEDs d’il y a une dizaine d’années. Pourtant toujours efficaces, elles ne permettaient « que » de...
Interface audio Neumann MT48
Interface desktop Neumann MT48 est une interface audio desktop très haut de gamme.Issue de la fusion entre Merging Technologies et le groupe Sennheiser, cette édition embarque des technologies avancées ainsi qu’un savoir-faire reconnu.Derrière ses couleurs rétro, elle transforme nos habitudes de monitoring et redéfinit les standards des interfaces modernes dédiées à la production. Dans l’ombre des pyramides Merging Technologies produit des interfaces audio (Horus, Hapi) et des logiciels d’édition (Pyramix, Ovation) plébiscités par de nombreux...
Eurovision 2026
Spectera et Arri en direct Se déroulant pour sa 70e édition dans la Wiener Stadthalle de Vienne, en Autriche, le concours de l’Eurovision 2026 a été l’occasion, pour deux de ses partenaires techniques historiques et majeurs, de faire franchir un nouveau cap technico artistique à l’événement. Sennheiser a déployé l’écosystème Spectera et Riedel les caméras Arri Live. Nous avons fait le voyage pour en savoir plus. Le concours de l’Eurovision est considéré comme le spectacle musical le plus imposant du monde. En termes de technique, on y déploie...
NEXO, Fabricant
Le choix made in France Fondé à Villepinte (93) en 1979, NEXO fabrique des systèmes de sonorisation professionnels. Bien que passée sous pavillon japonais en 2008 lorsqu’Éric Vincenot et Michael Johnson cédèrent l’entreprise à Yamaha, la marque continue à fabriquer une grande majorité de ses produits en France. Sur le site de Plailly, dans l’Oise, mais aussi à Saint-Pierre-de-Côle, dans le Périgord. Si Plailly accueille depuis 2007 le siège de l’entreprise, sa R&D, ses services administratifs et commerciaux ainsi qu’une unité de...
Le Normandy fait peau neuve
Renaissance en écrin électro acoustique Durant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la ville du Havre est rasée par les bombardements alliés. Le Normandy y échappe, mais tombe en ruines après son abandon en 1991. Par la volonté d’une équipe de passionnés, il vient de connaître une renaissance exemplaire, plaçant la salle dans les rangs des lieux de référence pour le spectacle et l’événementiel amplifié. Le Normandy a été inauguré en 1934. Le bâtiment d’inspiration Art déco a été voulu par Berthe Chometon qui rêvait, depuis que son...
PORTRAIT : COMPRESSOR EVENT
La technique comme métier de confiance Depuis 2012, Compressor Event accompagne les événements professionnels, les spectacles et les productions avec pour objectif de proposer des solutions techniques adaptées aux besoins de chaque projet. Basée à Fontenay-sous-Bois, l’entreprise est notamment spécialisée dans la création d’événements sur mesure et intervient partout en France. Une entreprise née du terrain Quand Sacha Haddad crée Compressor Event en 2012, il connaît déjà bien les coulisses du spectacle et de l’événementiel. Tombé très jeune...
Interface asservis et consoles #6
EP 6 - Les couteaux Après les gobos et les roues d’animation, nous attaquons un paramètre qui change radicalement le faisceau : les couteaux. Transposant le fonctionnement des découpes traditionnelles aux asservis, ce module de cadrage permet de délimiter des zones avec précision. Mais passer du réglage d’un projecteur directement à la nacelle à son pilotage depuis la console demande de comprendre l’ensemble de la chaîne, des moteurs jusqu’à l’interface de contrôle. Mécanique interne du projecteur Le module de couteaux est une pièce complexe...
SHURE ADPSM
L’IEM change d’ère Avec l’Axient Digital PSM, Shure fait entrer le retour in-ear HF dans une nouvelle ère. Pensé pour les tournées de grande envergure et les projets exigeants, ce système repose sur une architecture numérique évolutive, associant l’émetteur quatre canaux ADTQ, le récepteur de poche ADXR et le combiner d’antennes AD8C. L’objectif est clair : optimiser l’efficacité spectrale, renforcer la fiabilité des liaisons et offrir une qualité audio optimale. PREMIER COUP D’ŒIL L’émetteur ADTQ adopte un format rack 1U robuste, fidèle aux...
Chauvet COLORado Pxl Curve 1
Des pixels et du fun Vous connaissez le COLORado Pxl Curve 12 ? Non ? Pour les trois du fond qui n’ont pas suivi, cette barre de 12 LEDs à Tilt et zoom indépendants est l’un des grands succès récents de la marque américaine. Et pour surfer sur cette réussite, Chauvet nous sort une version à pixel unique que nous nous faisons une joie d’explorer aujourd’hui. Découverte Dans la fiche technique, on a qualifié COLORado Pixel Curve 1 d’inclassable. Et il l’est car il n’y a pas de réelle catégorie dans lequel le placer. C’est à la fois un wash,...