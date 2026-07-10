Des pixels et du fun Vous connaissez le COLORado Pxl Curve 12 ? Non ? Pour les trois du fond qui n’ont pas suivi, cette barre de 12 LEDs à Tilt et zoom indépendants est l’un des grands succès récents de la marque américaine. Et pour surfer sur cette réussite, Chauvet nous sort une version à pixel unique que nous nous faisons une joie d’explorer aujourd’hui. Découverte Dans la fiche technique, on a qualifié COLORado Pixel Curve 1 d’inclassable. Et il l’est car il n’y a pas de réelle catégorie dans lequel le placer. C’est à la fois un wash,...