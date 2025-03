Présentation Plus rond que les autres machines de notre liste, ce Moover Spot 120 cache en son sein plus de place pour nous offrir plus d’options. En haut de la tête, on trouve donc la lentille du spot entourée des sept LEDs wash. Les branches, tout comme le corps de la machine, sont arrondies. Sur la base, on trouve à l’avant un écran accompagné de deux LEDs DMX et ERR ainsi que quatre boutons de configuration. À l’arrière, la connectique est sommaire, DMX trois broches In/Out, un connecteur d’alimentation powerCON, mais pas de powerCON Out,...