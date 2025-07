Plus de 400 millions de téléspectateurs assistent en direct au MotoGP, et l’on imagine aisément le rôle clé que joue le son dans la perception de ce type d’univers. Chez Dorna Sports, détenteur des droits du MotoGP, qui produit les contenus AV de la course, on a pris cet aspect très au sérieux via une collaboration étroite avec un leader de l’univers des microphones, le Japonais Audio-Technica. Nous nous sommes rendus au Mans pour en savoir plus lors Grand Prix de France de MotoGP. Froid, chaleur, humidité, vibrations, liaisons HF, vent...