L’Auditorium d’Alpexpo
Polyvalence pour l’événementiel et le spectacle Go du projet en juillet 2024, appels d’offres fin juillet, ouverture des enveloppes fin août, commandes en septembre, second œuvre en décembre et janvier, installation scène, gradins, son et lumière en février et, le 13 mars 2025, accueil du congrès de la FNSEA ! Un défi relevé par Alpexpo Grenoble et ses partenaires pour la création de son Auditorium flambant neuf. Situé à Grenoble, les bâtiments qui abritent Alpexpo ont été construits en neuf mois pour servir de gare routière et de centre de...
30 ans de Matmatah à Bercy
Une belle soirée d’anniversaire Une prise de son acoustique presque « tout Lewitt », un proscenium s’avançant sur 20 m et un gros système de diffusion d&b calé d’une façon originale afin de couvrir la scène principale et la scène secondaire sans risque de larsen, même avec des serre-têtes : le concert des 30 ans de Matmatah a été marqué du sceau de l’originalité. Pour ses 30 ans, le groupe brestois Matmatah a vu grand : Bercy, pas moins ! Un pari un peu fou, lancé voici deux ans : près de trois heures de concert, une captation vidéo, des...
MPM
Passage de relais et nouvelle direction Qui fréquente les plateaux des concerts devient vite familier des trois lettres MPM qu’arborent de nombreux équipements techniques de tournées. 35 années après sa création, la société tourne une page en changeant d’actionnaires et d’équipe de direction. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Metz, où MPM est implanté depuis toujours. Dans les années 1980, Marc Morosini est musicien. Implanté dans l’est de la France, il achète naturellement son matériel chez Lagoona. Un équipement qu’il loue...
Passeport Prévention : cap sécurité
L’atout numéro un pour prévenir mieux et agir plus vite Institué par la loi Santé au travail de 2021,le Passeport Prévention ambitionne de centraliser et valoriser l’ensemble des formations suivies par un salarié ou un demandeur d’emploi en matière de santé et de sécurité au travail. Conçu comme un véritable carnet numérique, il participe à la diffusion d’une culture de prévention plus solide et cohérente, au bénéfice des salariés comme des entreprises. Depuis plusieurs années, la prévention des risques professionnels occupe une place...
application SPL mètres
Des solutions très pro Nous sommes désormais familiers des SPL mètres, accessoires trônant dans chaque régie de mixage et affichant les pressions acoustiques dans le but de respecter la législation protégeant l’intégrité auditive de chacun. Ces outils existent aussi en applications que chacun peut charger sur smartphone ou tablette. Les sons résultent de la mise en vibration de particules de l’air autour de leur position d’équilibre. Ces particules transmettent la vibration aux molécules voisines qui subissent alors des variations de...
Interface asservis et consoles
Introduction Notre précédente série de tutoriels évoquait les grands principes de la programmation lumière et les principaux outils. Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre les mains dans le cambouis en rentrant en détail dans le fonctionnement de nos projecteurs asservis et la manière dont les consoles leurs parlent.En effet, beaucoup utilisent aujourd’hui des asservis sans avoir pris le temps de les ouvrir… voyons donc cela ensemble. Une première chose est à rappeler : malgré les interfaces diverses des consoles, ce sont toujours les...
Technologies de transmission vidéo
EP 4 : Le HDMI et ses concurrents Dans l’épisode précédent, nous avons montré comment le SDI et ses évolutions répondent aux contraintes professionnelles depuis 1989. Apparu 13 ans plus tard, le HDMI avait pour objectif d’améliorer les liaisons ordinateur-écran. Cependant, grâce à ses évolutions régulières, il est devenu un standard ultra-performant et incontournable dans le milieu proAV, là où ses concurrents DisplayPort ou Thunderbolt sont plutôt orientées vers le monde du PC. Origine du HDMI Le HDMI est né en 2002 du besoin de remplacer...
Console Yamaha MGX 16V
Couteau suisse du mixage dans le monde moderne Chez le fabricant japonais, on connaît les consoles analogiques MG, déclinées en de multiples formats, tout comme la récente DM3, numérique et à l’ergonomie de petite grande console. Les MGX se positionnent en chaînons manquants entre ces deux catégories, mais pas seulement. Un ensemble de fonctionnalités inédites chez Yamaha apparaissent, que nous avons pu découvrir en avant-première. Une gamme de huit modèles Reprenant en partie le logiciel d’exploitation de la DM3, les consoles MGX se...
Clay Paky Ultimo Sharpy
La lampe n’a pas dit son dernier mot Ce serait peu dire que Sharpy est un grand succès de Clay Paky. C’est une légende dans notre profession, à placer auprès du Mac Aura au rayon des projecteurs les plus rentables de tous les temps, pour les prestataires comme pour son fabricant. Clay Paky en est bien conscient et capitalise depuis des années avec des références comme les familles Sharpy Plus et Sharpy X. Mais l’original n’avait pas eu le droit à une refonte, c’est désormais fait. Découverte Ultimo Sharpy est un projecteur basé sur son...
MIPRO ACT818
Le must pour vos mesures sans fil Mipro propose depuis des années une gamme HF professionnelle encore trop peu connue au regard de ses performances. En début d’année, nous présentions la série ACT800 en version double canal. Voici maintenant l’ACT818, le modèle demi-rack, accompagné de l’émetteur plug-on TA-80. Ce duo se révèle idéal pour les mesures de systèmes de diffusion : léger, solide et très simple à configurer. De quoi devenir un indispensable dans le sac de tout technicien. PREMIER COUP D’ŒIL Le récepteur ACT818 adopte un format...
GLP JDC2 IP
Strobe/wash vidéo Père des nombreuses références de strobes incluant wash et tilt qui pullulent sur nos plateaux, le JDC1 commençait à accuser son âge. GLP a donc décidé de lui offrir une mise à jour avec le JDC Burst 1, mais également de pousser les curseurs avec le JDC2 qui nous est aujourd’hui proposé à l’essai, en boostant la quantité de lumière mais également en lui ajoutant une dimension vidéo novatrice. Découverte On peut statuer sans trop se mouiller que les projecteurs strobe/wash/tilt de type plaque de LEDs comme celui-ci se...
SonicArt VTrap
Une cabine acoustique facile à utiliser Vous désirez capter ou enregistrer une voix dans des conditions neutres, sans utiliser de studio fixe ? La cabine VTrap est pour vous ! Transportable, démontable et légère, elle isole des problèmes acoustiques souvent rencontrés en intérieur, et répond aux nouvelles pratiques de production nomade, avec un haut niveau de qualité. Il est parfois souhaitable d’enregistrer une voix (ou tout autre son) en s’abstrayant de son environnement acoustique trop réverbéré, coloré ou bruyant. À cet effet, les studios...
Wharfedale Pro Tourus+ A12
Une évolution de la gamme Tourus En Angleterre, dans le Yorkshire, la vallée de la Wharfe est connue sous le nom de Wharfedale. C’est là que Gilbert Briggs a créé la marque du même nom en 1932. Le fabricant de haut-parleurs est pionnier des enceintes deux voies avec un filtre (crossover) intégré. À la fin des années 1990 apparaît Wharfedale Pro, créée pour le marché de l’audio professionnel. C’est à cette division qu’appartient la gamme Tourus+, qui nous intéresse aujourd’hui. Présentation La A12 est une enceinte amplifiée équipée d’un...