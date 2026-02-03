La lampe n’a pas dit son dernier mot Ce serait peu dire que Sharpy est un grand succès de Clay Paky. C’est une légende dans notre profession, à placer auprès du Mac Aura au rayon des projecteurs les plus rentables de tous les temps, pour les prestataires comme pour son fabricant. Clay Paky en est bien conscient et capitalise depuis des années avec des références comme les familles Sharpy Plus et Sharpy X. Mais l’original n’avait pas eu le droit à une refonte, c’est désormais fait. Découverte Ultimo Sharpy est un projecteur basé sur son...