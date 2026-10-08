Compact et complet La dernière fois que nous avons testé un projecteur de la gamme Arolla de Clay Paky, c’était le Profile MP, et nous n’en disions que du bien tant nous avions été convaincus par cette proposition modulaire. La marque italienne revient aujourd’hui avec deux références, le Aqua M-ST et le S-LT, et nous allons justement prendre en main dès maintenant ce dernier. Découverte Il y en a eu, de nouvelles références dans la gamme Arolla depuis notre essai de début 2023 ! Outre nos deux nouveaux modèles, il y a les LT, Aqua, Aqua HP,...