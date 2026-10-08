Marseille Jazz des cinq continents
TT+ Audio fait sa tournée des festivals Né avec le siècle, ce festival qui porte bien son nom se déroule dans différents lieux emblématiques de Marseille. Une programmation diversifiée et de qualité et le grand soin accordé à l’accueil des publics et des artistes sont la marque de l’événement, qui a bénéficié cette année sur le site de la Vieille Charité d’une diffusion principale signée TT+ Audio et déployée par le prestataire MDE Sound Live. MDE Sound Live est implanté depuis plus de 40 ans à Marseille. Ce prestataire généraliste fournit...
Les salles du Carrousel du Louvre/Viparis
Le meilleur de l’installation fixe selon Magnum À l’issue d’une refonte effectuée l’été dernier, Magnum a doté plusieurs salles du Carrousel du Louvre de nombreuses innovations techniques dans tous les domaines : système de sonorisation d&b CCL12, structures, réseaux AV, régie, ponts motorisés avec suivi en temps réel des charges et nouvelles armoires électriques. Visite des lieux. Le Carrousel du Louvre est un centre commercial parisien, aménagé sous le musée du Louvre et le jardin du Carrousel ; il comprend notamment la pyramide...
Fabricant : spotlight
Solutions d’éclairage made in Italy Milan est une cité majeure de la haute couture et du design, des univers d’excellence sur mesure qui supposent créativité et maîtrise technique de haut vol. Une philosophie qui décrit assez bien celle qui préside aux activités de Spotlight, fabricant italien historique implanté dans le chef-lieu de la Lombardie que nous avons visité en marge du salon MIR de Rimini. En 1936 se crée au centre-ville de Milan un fabricant d’optiques et de miroirs. La période marque la transition entre l’éclairage au gaz et...
Pondérations dB(A) et dB(C) Le son tel qu’on l’entend
Sous ses multiples déclinaisons, le décibel, ou dB, est omniprésent dans l’univers du son. Passerelle permettant de traduire l’immense étendue des grandeurs audio en nombres de quelques chiffres, le dB est aussi un traducteur de notre perception psychoacoustique. Mais à quoi les dB pondérés correspondent-ils vraiment ? Les dB n’expriment pas une valeur absolue, mais le rapport entre deux grandeurs de même nature. On parle de gain (fig. 1) lorsque la valeur est supérieure à la référence initiale et d’atténuation lorsqu’elle est inférieure. Le...
Lux et lumen De quoi parle-t-on ?
Suivant les modèles et les fabricants, les caractéristiques de projecteurs font apparaître des valeurs de quantité de lumière exprimées différemment, ce qui ne simplifie pas la comparaison des produits entre eux. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la lumière se trouve parfois signifiée en lux, parfois en lumens. Voyons ensemble ce qu’expriment et révèlent ces deux unités. Le flux lumineux Chaque projecteur dispose d’un générateur de lumière. La source peut être unique, avec les lampes à arc, par exemple, ou constituée de plusieurs...
Interface asservis et consoles #8
eP 8 - Les pixels partie 1 Nous entamons la fin de cette série de tutoriels avec un sujet qui prend de plus en plus de place dans notre vie d’éclairagiste : les pixels. Autrefois assez rares, limités à des projecteurs très spécifiques comme les Sunstrips, Jarags et consorts, ils peuvent aujourd’hui concerner une grande partie des washs, et certaines dalles de spots en contiennent également (Mac Ultra Martin).Je vous propose donc de voir comment ils marchent et comment les consoles les manipulent. Comment ça marche, un pixel ? Parlons d’abord...
Les grandes révolutions
Comment l’innovation devient révolution À partir de quel critère une innovation se définit elle comme une révolution ? Est-ce son impact sur l’industrie, son ampleur à l’échelle mondiale, le génie à son origine ? Ou simplement est-ce parce qu’elle résout une problématique majeure ? Ce qui est sûr, c’est que le milieu de l’audiovisuel et du spectacle a connu de nombreuses révolutions, dont certaines datent de temps immémoriaux. Nous ne remonterons pas ici jusqu’à la domestication du feu pour la maîtrise de la lumière ni aux architectures...
Clay Paky Arolla S-LT
Compact et complet La dernière fois que nous avons testé un projecteur de la gamme Arolla de Clay Paky, c’était le Profile MP, et nous n’en disions que du bien tant nous avions été convaincus par cette proposition modulaire. La marque italienne revient aujourd’hui avec deux références, le Aqua M-ST et le S-LT, et nous allons justement prendre en main dès maintenant ce dernier. Découverte Il y en a eu, de nouvelles références dans la gamme Arolla depuis notre essai de début 2023 ! Outre nos deux nouveaux modèles, il y a les LT, Aqua, Aqua HP,...
YAMAHA DXR12 MKIII
Un pas en avant pour la série DXR L’enceinte DXR12 MKIII est, comme son nom l’indique, la troisième édition de ce produit. Nous avons eu entre les mains les anciennes versions donc nous allons pouvoir apprécier son évolution. La gamme DXR se décline en modèles 10’’, 12’’ et 15’’. Il est aussi proposé de les associer aux subwoofers estampillés DXS, qui sont disponibles en versions 12’’, 15’’ et 18’’. La série DXS en est, elle aussi, à sa troisième déclinaison. Présentation L’enceinte est en polypropylène moulé par injection, normalement gage...
Elation Proteus Rayzor 760
Des étoiles dans les yeux Si de nombreuses références de ce dossier sont des nouveaux modèles, c’est moins le cas du projecteur qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, nous avions testé dans le dernier comparatif le Rayzor 760, version IP20 de cette machine sortie en 2018. L’occasion de pouvoir comparer un projecteur d’un modèle plus ancien à de nouvelles références. Présentation Elation va chercher ses noms de projecteurs IP65 dans la mythologie grecque. C’est Proteus (Protée en français), fils de Poséidon et gardien de ses troupeaux qui...
ETC MegaPix
ETC attaque la prestation Pour ce projecteur, je pars en terrain connu, ayant en effet réalisé le test de son grand frère le GigaPix il y a peu.Leur conception a été simultanée, ils ont presque les mêmes caractéristiques. La différence ? Les six LEDs du petit frère contre les neuf du grand. ETC mise beaucoup sur ces projecteurs pour conquérir une partie du marché de la prestation tout en proposant des projecteurs compatibles avec l’exigence du théâtre. Présentation Avec le MegaPix, ETC s’aventure sur un terrain moins familier, avec un choix...
Nicols Sprinter IP Wash 420
Le deuxième Français de la bande Nicols est la marque lumière de la société française Expelec, basée en Haute-Savoie, qui distribue et développe ses propres projecteurs depuis plusieurs années. Le Sprinter IP Wash 420 est leur proposition dans ce comparatif : une lyre wash à optique rotative, taillée pour les effets et la couleur, avec un générateur d’effets complet. Voyons ce qu’il a dans le ventre. Présentation Le Sprinter IP Wash 420 fait partie des machines imposantes de ce test comparativement à notre panel : 490 mm de haut pour 17 kg.De...
Starway Modena WET
La France en force Depuis quelques années, Starway a décidé de développer une gamme de projecteurs IP65 nommée WET. Lors du dernier comparatif, j’avais eu entre les mains le Modena, wash de 7 x 40 W. Le passage au Modena WET a été l’occasion d’un upgrade avec 7 x 60 W. Le premier s’en était très bien tiré la dernière fois pour une marque en position de challenger. Alors, l’histoire va-t-elle se répéter ? Réponse tout de suite. Présentation Starway aime donner à ses projecteurs des noms liés à l’histoire de Ferrari. Modena ne fait pas...