Trio familial intimiste Chez les Souchon, la musique, c’est une affaire de famille. Depuis plusieurs années, Alain, Pierre et Ours (Charles Souchon) travaillent de concert pour ravir nos oreilles. À la suite d’un album en commun et d’une longue tournée, le trio reprend du service en 2024, avec Damien Dufaitre de BlackMoon Design aux manettes de la lumière et de la vidéo. On vous emmène avec nous ? C’est une équipe détendue qui nous accueille au Casino de Paris, le spectacle étant déjà en place car joué la veille. Nous arrivons juste avant la...