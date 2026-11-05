La boîte à outil du designer lumière
Photométrie et plans de feu L’offre d’applications et de plateformes destinées aux designers et régisseurs lumière est pléthorique. Pour cet épisode, nous avons réalisé une sélection de six propositions, en choisissant une approche assez diversifiée et en nous basant sur le sérieux et l’ergonomie de leur contenu. Si l’activité des designers et régisseurs lumière demande une sensibilité artistique certaine, le travail de la plupart d’entre eux ne se limite pas au geste créatif. Un ensemble d’opérations préliminaires est nécessaire pour...
Interface asservis et consoles #9
EP 9 - Les pixels partie 2 L’épisode précédent consacré aux pixels nous avait un peu laissés sur notre faim. On a fait le tour du fonctionnement interne de nos LEDs, vu les chartes DMX et profils dans la console, puis enfin regardé comment les constructeurs proposent des interfaces 2D pour agencer les pixels comme dans le monde réel. Aujourd’hui, complétons tout cela avec un tour des générateurs d’effets intégrés aux machines et des pixel mappers internes ou externes. Les générateurs d’effets intégrés On a expliqué dans le dernier tutoriel...
Câbler au format AES72
Le point à point polyvalent En nos temps du tout numérique, il peut sembler anachronique de constater une réelle dynamique de développement de solutions dans un univers patrimonial s’il en est, à savoir le câblage point à point. Pourtant, force est de constater qu’avec la multiplication de entrées et des sorties, ce câblage reste plus que jamais une préoccupation du quotidien. Et les solutions lui simplifiant la vie sont toujours les bienvenues. ’écosystème que nous allons décrire est basé sur l’utilisation des câbles RJ45. Ces modèles à...
PAVS 2026
Paris fait son show, avec SONO Mag Le PAVS se déroule au Palais des Congrès de la porte Maillot, à Paris. Il est lié au succès du Festival Son & Image, auquel il a succédé en 2018. Plus important événement consacré à la haute-fidélité et au home-cinéma en France, il jumelle deux univers, répartis sur deux étages du centre des congrès. La Hi-Fi et l’image au troisième étage, les univers DJ, studio, lumière et sonorisation au deuxième. Occupant 16 000 m2 du Palais des Congrès, Paris Audio Vidéo Show est un lieu privilégié de rencontres...
Jazz à Vienne
La passion du son depuis 1981 Jazz à Vienne vit sa 45e édition, et réunit désormais chaque année, durant 17 jours de musique et sur quatre scènes, plus de 220 000 festivaliers et 1 000 artistes. Les trois quarts des concerts sont gratuits, et les solutions techniques déployées sont toujours à la pointe des évolutions dans le but d’offrir une excellence et un confort appréciés de tous. Alors, direction l’Isère pour un inventaire des options retenues pour l’accueil son. Fort de son antériorité, du site exceptionnel qu’il occupe et de la qualité...
AED France
Évoluer avec son temps Agrandie, diversifiée et tournée vers l’avenir, la filiale française d’AED ne manque ni de projets ni d’ambitions. Son directeur, Axel Vidakovic, revient sur les arbitrages du moment, des nouvelles cartes de revente aux projets à venir, en passant par les défis d’un parc en perpétuel renouvellement. Créée en 2005 puis installée depuis 2011 à La Courneuve (93) initialement dans un entrepôt de 2 500 m², la filiale française d’AED a vu sa surface de stockage doublée avec l’ajout de deux étages en 2020. Propriétaire de ses...
Défilé du 14 Juillet 2026
BS Technology à la parade En 2026, BS Technology n’a pas lésiné pour le défilé du 14 Juillet : cinq consoles Yamaha PM5, 160 canaux HF Shure Axient Digital, diffusion « tout Fohhn », réseau redondant surdimensionné, alimentation sur batteries géantes, « bulle sonore » recalée temporellement pour la tribune présidentielle… Sonoriser le défilé militaire du 14 Juillet sur les Champs-Élysées est une opération très complexe. Par l’étendue, d’abord : 2,5 km séparent l’Arc de Triomphe de la place de la Concorde, où se trouvent à la fois la tribune...
La Terrasse FMR
Club en zone industrielle Depuis six saisons, La Terrasse FMR transforme un parking d’une zone industrielle de Bondoufle (91) en club éphémère à ciel ouvert, du mercrediau samedi de mi-mai à mi-septembre. Né après le Covid dans l’esprit de Big Bang, le projet accueille jusqu’à 900 personnes par soirée, dont 400 places assises réservables un mois à l’avance. Rencontre avec Valentin Rouillon, associé chargé du projet, pour décrypter un kit pensé avec Mind pour dépayser le public. Rien ne laisse deviner ce qui se prépare quand j’arrive devant le...
Test casque Lewitt LW6
Le casque pro avec ou sans fil Depuis sa création en 2009, la marque autrichienne Lewitt n’a cessé de proposer des produits atypiques et innovants. Voici aujourd’hui son premier casque pro, le LW6, qui embarque une technologie inédite !Si vous le souhaitez, vous pourrez l’utiliser en liaison sans fil sans compression de données – en conservant une qualité de signal allant jusqu’à 24 bits 96 kHz – et ceci avec une faible latence, compatible avec l’enregistrement ou le mixage. Lewitt ne fait décidément rien comme les autres marques. Lorsqu’elle...
Robe GigaPointe
Succession à haut risque Parfois, les changements de générations de projecteurs sont de simples mises à jour. Parfois. Mais quand il s’agit de remplacer le MegaPointe, machine présente dans tous les plans de feux et de fait grand succès commercial de Robe, les enjeux sont tout autres. On a attendu longtemps le MegaPointe à LED, nous arrive finalement un GigaPointe à source laser. Alors, l’attente en valait-elle la chandelle ? Découverte Bon, question look, personne ne va tomber de sa chaise, les projecteurs de type lyre de Robe sont toujours...
AKG C104 C114 C151
La nouvelle série C abordable Pour attaquer le marché toujours grandissant des home-studios et des créateurs de contenus audiovisuels, AKG, marque autrichienne historique créée en 1947, lance une série de micros d’entrée de gamme. Constituée des C104, C114 et C151 dont les noms évoquent les glorieuses références C414 et C451, cette gamme a-t-elle des atouts à faire valoir face à la concurrence acharnée de marques plus récentes ? Depuis 1993, AKG fait partie du groupe américain Harman International, lui-même désormais sous la coupe du géant...
test console numérique MIDAS HD96-AIR
La console compacte sans compromis La célèbre firme d’outre-Manche, active depuis les années 1970 et qui a rejoint le giron de Music Tribe à la fin des années 2000, est entièrement vouée aux consoles de mixage haut de gamme orientées scène. Midas avait présenté en 2020 sa série Heritage D avec la HD96-24, héritière des consoles analogiques H3000.C’est cette fois une version plus compacte et légère du fleuron de la marque qui nous est confiée, la HD96-AIR. LE MATÉRIEL Précisons tout d’abord que la HD96-AIR peut être livrée, dans sa version TP,...