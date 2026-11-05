Le point à point polyvalent En nos temps du tout numérique, il peut sembler anachronique de constater une réelle dynamique de développement de solutions dans un univers patrimonial s’il en est, à savoir le câblage point à point. Pourtant, force est de constater qu’avec la multiplication de entrées et des sorties, ce câblage reste plus que jamais une préoccupation du quotidien. Et les solutions lui simplifiant la vie sont toujours les bienvenues. ’écosystème que nous allons décrire est basé sur l’utilisation des câbles RJ45. Ces modèles à...