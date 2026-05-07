Onyx NX W
Le chaînon manquant Nouvelle venue dans la famille Obsidian Control Systems, la NX W est une wing de programmation et de restitution, donc dépendante d’un ordinateur pour faire tourner le logiciel. En intégrant à la fois des faders motorisés et une section de programmation dotée d’encodeurs rotatifs, elle transforme l’expérience utilisateur du logiciel Onyx sur PC tout en étant parfaitement compatible avec les autres appareils de son écosystème. Le hardware Avec ses 540 x 310 x 80 mm pour 6 kg, NX W est conçue pour être transportée aisément...
Turbosound TQ12
Point source deux voies à pavillon rotatif Quatre modèles composent la série TQ de Turbosound : TQ8, TQ10, TQ12 et TQ15. Ils sont tous basés sur le concept d’enceinte deux voies, pourvus d’un pavillon HF moulé, pivotable, à dispersion asymétrique. La TQ12 est conçue pour être utilisée comme diffusion façade principale de petite à moyenne portée. Présentation générale Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes passives deux voies TQ12, et d’une unité d’amplification et filtrage par DSP Lab Gruppen IPX4800, contenant le...
SPL BiG [Studio]
Processeur stéréo à lampe Présenté à l’origine en format 500, BiG s’agrandit avec une version BiG [Studio]. Si le traitement de l’image stéréo reste le cœur de ce nouveau rack, d’autres fonctionnalités viennent étayer le signal. Entièrement analogique, cette création signée SPL propose une approche originale, bien éloignée des périphériques auxquels nous sommes habitués. GRANDE RÉSERVE Il y a un an sortait BiG, un module stéréo au format API-500, décliné par la suite en plug-in.Dorénavant, le constructeur allemand propose une déclinaison BiG...